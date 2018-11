Eerste vrieskou is een feit, stad en OCMW activeren het Winternoodplan al op 21 november Rutger Lievens

20 november 2018

16u50 0 Aalst Als gevolg van de eerste nachtvorst deze week, hebben stad en OCMW beslist het Winternoodplan al op 21 november op te starten. Vanaf die dag tot eind februari volgend jaar bieden de Stad Aalst en het OCMW samen met de sociale partners extra hulp en onderdak aan daklozen of inwoners van Aalst met een acuut woonprobleem.

Het Winternoodplan is deze winter dus van 21 november 2018 tot 28 februari 2019 permanent van kracht. “Bij extreme kou (0° of kouder) kan iedereen een onbeperkt aantal nachten doorbrengen in de nachtopvang in de Lazaretstraat. Voor gezinnen met kinderen is er een private woning beschikbaar. Wanneer het niet vriest, wordt de opvang afgebakend tot 5 nachten op de 14", zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA).

Het plan zorgt ook voor opvang overdag, met name in de verschillende dienstencentra in Aalst. Nieuw dit jaar is dat ook De Living (een laagdrempelige ontmoetingsplaats in buurthuis De Brug) opengaat voor dagopvang. De openingsuren zijn iets beperkter dan die van de dienstencentra, maar op weekdagen is er wel een zekere begeleiding en ondersteuning.

“Het winternoodplan gaat dus al vanaf woensdag in en loopt in elk geval door tot 28 februari 2019. Alle maatregelen voor nachtopvang maar ook de nieuwe regeling voor dagopvang in De Living, worden morgen opgestart. De dagopvang bij vriestemperaturen in het weekend in De Living zal pas opstarten vanaf 1 december”, zegt Smeyers (N-VA).