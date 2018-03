Eerste steen Van Hedent-gebouw gelegd VZW MEDISCHE STAF INVESTEERT 22 MILJOEN EURO IN ASZ-NIEUWBOUW RUTGER LIEVENS

10 maart 2018

02u52 0 Aalst Aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis is de eerste steen gelegd van het nieuwe Van Hedent-gebouw. Het ASZ krijgt er tegen eind 2019 5.000 vierkante meter bij. In de nieuwbouw komen labo's, een deel van de spoedafdeling en administratieve diensten.

Voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 riep het bestuur van het ziekenhuis de pers bij elkaar om haar bouwplannen voor te stellen. "Dagelijks krijgt het ASZ af te rekenen met plaatsgebrek", zegt Daisy Van Gheit, voorzitster van de raad van bestuur. "De consultatieruimtes zijn veel te klein, elke dag is het zoeken naar een vrij bed, zeker in de winter. Dus wilden we zes jaar geleden al bouwen. We gingen een S-, E- en G-gebouw realiseren, in fases weliswaar. Toen kwam de nieuwe regering en die draaide de geldkraan dicht. Er moest samengewerkt worden met de andere ziekenhuizen en pas dan zou de overheid met geld over de brug komen."





Het was de bedoeling dat het ASZ samen met het OLV-ziekenhuis en Sint-Blasius van Dendermonde een netwerk zou vormen. Maar er zit ruis op de communicatie. "Deze plannen zijn volledig doorgesproken met de collega's van het OLV", zegt dokter Michael Rosseel van de vzw Medsche Staf van het ASZ.





22 miljoen euro

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat hij wil bemiddelen tussen de ziekenhuizen. "Er is een tijd geweest dat je geen restaurant in Aalst kon binnenstappen of je zag er een arts van het OLV en ASZ overleggen hoe ze voortaan zouden samenwerken. Maar het is heel complexe zaak om een ziekenhuisnetwerk te maken van verschillende ziekenhuizen met eigen personeelskosten, raden van bestuur en expertise", aldus de burgemeester.





Ondanks het wegvallen van de subsidies en het uitblijven van een ziekenhuisnetwerk werd gisteren dan toch de eerste steen gelegd van het Van Hedent-gebouw. De investering van 22 miljoen euro neemt de vzw Medische Staf, een vereniging van 240 artsen verbonden aan het ASZ, op zich. "De artsen hebben het bestuur van het ASZ voorgesteld om dit gebouw al te realiseren met eigen middelen en het ziekenhuis heeft hen daartoe toestemming gegeven", zegt Van Gheit.





Geen extra bedden

"Als het netwerk met het OLV en het ziekenhuis van Dendermonde er is, dan zal er in dit gebouw ruimte zijn voor de labo's van de partners", zegt dokter Rosseel. De labo's van de Aalsterse ziekenhuizen genereren een jaarlijkse omzet van meer dan 40 miljoen euro. Het ASZ krijgt er 5.000 vierkante meter bij, met niet alleen hypermoderne laboruimtes maar er is plaats voor een deel van de spoed en administratie, de directie en de ICT-afdeling. De plaats die daardoor vrijkomt wordt vooral consultatieruime, het aantal bedden gaat niet omhoog. Het ASZ wil eind 2019 de nieuwbouw openen.





