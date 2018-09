Eerste schooldag voor Liam De Koker: "Zijn vechtersmentaliteit bracht hem hier" Rutger Lievens

03 september 2018

18u04 0 Aalst De eerste schooldag van een kind is voor de meeste ouders een emotioneel moment, maar voor de mama en papa van de 3-jarige Liam De Koker was het extra zwaar. Enerzijds waren ze blij dat Liam genezen is en naar de kleuterklas mag, anderzijds is er het gemis voor hun sterrenkindje Jana. "Normaal had zij naar het eerste leerjaar moeten gaan dit jaar", zegt mama Cindy.

Liam en Jana zijn de twee kindjes van Stijn De Koker en Cindy De Mul. Allebei werden ze getroffen door een zeldzame bloed- en beenmergziekte. Jana overleed eraan toen ze 22 maanden oud was. Dokters verzekerden het koppel dat de ziekte zo zeldzaam was dat een nieuw kind het niet zou hebben, maar Liam werd er toch door getroffen. Er was een stamceltransplantatie nodig om hem te redden. Door wat de dokters geleerd hadden van de ziekte van Jana, konden ze Liam beter helpen.

Ondertussen is Liam 3 jaar oud en gaat alles goed met hem. Sinds dit jaar gaat hij naar 't Meivisje in Herdersem. "We hebben hier heel hard naar uitgekeken. Je kijkt er naar uit om hem te kunnen afzetten en te zien hoe hij het doet in zijn nieuwe school. Zijn vechtersmentaliteit heeft hem zover gebracht. Sowieso blijft de schrik erin zitten. Die zal nooit meer weggaan", zeggen Stijn en Cindy. "We hebben zo moeten vechten, zowel voor Jana en Liam. Ik ben enorm dankbaar dat hij het wel geeft gehaald dankzij de donortransplantatie."

Het gemis voor dochter Jana blijft en zal nooit verdwijnen. "Het gevoel vandaag is dubbel. Blijdschap voor Liam maar gemis om Jana. Normaal gezien zou zij vandaag moeten beginnen in het eerste leerjaar. Het is een puzzelstuk dat ontbreekt en het zal altijd een puzzelstuk blijven dat ontbreekt.

Ondertussen zetten Cindy en Stijn zich in voor de situatie van kinderen in ziekenhuizen te verbeteren door speelgoed en prikcadeautjes te schenken. Met hun Foundation Jana De Koker zijn ze een bekend goed doel in de streek. Music For Life komt er stilaan aan, en dus komt de 'kopertjes-actie' er weer aan. "Twee jaar geleden deden we voor het eerst mee met Music For Life en startten we voor het eerst onze 'drop je kopertjes-actie'. Na het succes van de voorbije twee jaar, doen we ook dit haar opnieuw mee. Opnieuw zijn we op zoek naar handelaars/verenigingen die onze spaarvarkentjes onderdak willen geven", Klinkt het.

Stijn en Cindy zoeken mensen die spaarvarkens een plaats willen geven in hun handelszaak. "Wie iemand kent, laat het ons weten. Vanaf midden september brengen we dan een varkentje en affiche in jouw handelszaak."