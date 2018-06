Eerste 'prikkelrenovaties' in Watertorenwijk 08 juni 2018

02u34 0 Aalst Het prikkelproject in de Watertorenwijk in Aalst zet de bewoners aan om hun woning te renoveren.

"Het Prikkelproject Watertorenwijk slaat aan: de eerste twee renovaties binnen het Prikkelproject Watertorenwijk starten eerstdaags, in de Scherreveldstraat en de Maanstraat. Vijf andere dossiers zijn goedgekeurd en nog eens 20 eigenaars hebben zich aangemeld voor een premie-aanvraag", zegt de stad. "De stad Aalst wil dat elke Aalstenaar zich thuis voelt in zijn of haar eigen stad. Het Prikkelproject is één van de maatregelen om dat doel te bereiken: met dit premiestelsel wil de stad eigenaars uit een bepaalde wijk prikkelen om hun woning aan te passen en te verbeteren. Hiermee wil de stad het woonpatrimonium opfrissen, duurzaam wonen stimuleren, nieuwe bewoners aantrekken - vooral jonge gezinnen - en het straatbeeld verfraaien. Deze editie is het de beurt aan de Watertorenwijk, eerder was het Rechteroever."





De straten onder de watertoren kunnen van het nieuwe Prikkelproject genieten sinds januari 2018. Aanvragen kunnen ingediend worden tot eind 2020.





Het prikkelproject Watertorenwijk omvat premies voor gevelrenovatie, het uitbreiden van de bewoonbare oppervlakte (zoals het inrichten van een zolder), basiskwaliteit en veiligheid en levensloopbestendig wonen.





Deze laatste premie focust op aanpassingen aan een huis waarin de eigenaar tot op hoge leeftijd, zelfs levenslang kan blijven wonen.





Meer info over deze premiestelsels vind je op www.wonenaalst.be. (RLA)