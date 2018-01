Eerste lintje 1.500 euro waard VERZAMELOBJECT 30 januari 2018

Een pronkstuk in de carnavalsverzameling van Tom Huybrechts is het carnavalslintje van prins Fransky De Boitselier alias Mister Dancy. De Boitselier was niet de eerste Prins Carnaval van Aalst, dat was Rober Renoncourt een jaar eerder, maar De Boitselier was wel de eerste die carnavalslintjes of 'nominetten' liet maken. "Ik heb naar die van 1954 lang gezocht. Ik ben in 1998 beginnen verzamelen en in tien jaar tijd had ik alle lintjes van alle prinsen, behalve die van 1954. Uiteindelijk heb ik hem kunnen kopen voor 650 euro in 2008. Tegenwoordig betalen ze voor dit lintje 1.000 tot 1.500 euro, omdat het zo zeldzaam is."