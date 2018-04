Eerste editie van Spinozje Rock 05 april 2018

Op vrijdag 20 april vindt voor de eerste keer Spinozje Rock plaats op de speelplaats van de secundaire school DvM HTB in de Onderwijsstraat in Aalst.





Op Spinozje Rock staan onder meer enkele kandidaten en zelfs een winnaar van The Voice op de affiche.





De optredens starten om 18 uur. Alternative Nation met Tom De Man, winnaar van The Voice 2014, is van de partij. Ook A Boy Named Johnny, Houston's Problem (met The Voice 2017-finalisten Dries en Dieter), Tot Morgen en Sima (The Voice 2017) treden op. Bandjes zijn verkrijgbaar bij leerlingen en leerkrachten. (RLA)