Eerste editie Econotoer 25 mei 2018

Voka Oost-Vlaanderen organiseert zondag 3 juni met de steun van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, ESF en Toerisme Scheldeland, de eerste editie van 'Econotoer' in Aalst. "Econotoer is een nieuwe vorm van fietsroute die langs mooie landschappen gaat en hierbij gebruikt maakt van de bekende knooppuntenroutes van Toerisme Scheldeland. Onderweg worden actieve bedrijven bezocht en wordt de aandacht gevestigd op de fraaiste voorbeelden van ons economisch erfgoed", zegt Voka. "Met het initiatief wil Voka Oost-Vlaanderen mensen op een ontspannen laten kennis maken met onze ondernemingen, hun activiteiten, producten en met de mogelijkheden inzake tewerkstelling."





Iedereen is welkom op Econotoer: deelname is gratis, maar men moet wel vooraf inschrijven via econotoer@voka.be. De start bevindt zich aan Cimorné. (RLA)