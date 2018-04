Eerste controle bij lentezon: 21 dronken bestuurders 09 april 2018

Bij een alcoholcontrole in en rond het centrum van Aalst heeft de politie 21 bestuurders betrapt onder invloed van alcohol. De controles vonden in twee actieperiodes plaats. Bij de eerste actie werden 220 bestuurders gecontroleerd. Er werd aan 39 bestuurders een bijkomende controle gevraagd. Hiervan bleken er zeven chauffeurs die te veel hadden gedronken. Eén bestuurder mocht zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De andere overtreders kregen een rijverbod van zes of drie uur opgelegd. Daarnaast kregen ook drie personen een pv omdat hun dimlichten niet naar behoren functioneerden. Er werden ook twee voertuigen geklemd. Eén chauffeur kon geen geldig rijbewijs voorleggen. Een andere bestuurder was niet in het bezit van de nodige boorddocumenten. Tijdens het tweede controlemoment werden nog eens 151 chauffeurs gecontroleerd. Hiervan waren er 15 personen die te veel gedronken hadden. Ook hier werden twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén van de bestuurders had nog geen twee jaar zijn rijbewijs. Vervolgens schreef de politie ook nog twee onmiddellijke inningen uit voor het niet dragen van een gordel. Tot slot werden ook nog twee rijbewijzen van Roemeense bestuurders ingetrokken om een echtheidscontrole uit te voeren. (KBD)