Eerste boerenmarkt in Gendarmerie Olga en Anja zijn zeer lovend over dit initiatief. Aalst In de Gendarmerie in de Denderstraat in Aalst vond gisteren de eerste boerenmarkt plaats. "We organiseren een try-out met het stadspersoneel en bewoners uit de buurt. Vanaf volgende week kan iedereen hier terecht op vrijdagnamiddag", klinkt het bij de initiatiefnemers.

Een tiental standhouders met groenten en fruit, verse en bereide vleeswaren, zuivelproducten, brood en gebak verwelkomden gisteren de eerste klanten op de boerenmarkt in de voormalige rijkswachtkazerne. Vanaf volgende week wordt dat aanbod nog wat uitgebreid en kan iedereen er terecht van 15 tot 20 uur. Voor de kinderen is er een kinderatelier en aan de bar kan je achteraf wat napraten. "Een leuk initiatief. Ideaal om na het werk nog wat inkopen te doen", zegt Wendy Scheerlinck, die bij de stad werk. Ook buurtbewoners Olga Baeyens en Anja De Schyver zijn lovend over dit initiatief. "Ook bij slecht weer kan je hier rustig je aankopen doen. Ik heb ondertussen al mattentaarten, een dunne lende en wat groenten en fruit gekocht. En je hoeft niet overal je portemonnee, want betalen doe je achteraf bij het buitengaan", zegt Olga. (FEL)