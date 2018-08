Eerste auto's rijden pas midden oktober door nieuwe tunnel Rutger Lievens

21 augustus 2018

17u00 0 Aalst De tunnel aan de Boudewijnlaan, Siesegemlaan en Gentsesteenweg zal pas midden oktober opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer.

De officiële opening van de tunnel vindt nochtans plaats op Autoloze Zondag 16 september. Dat gaat gepaard met een loopwedstrijd door de tunnel en een feest voor jong en oud. Het lintje wordt dus nog voor de verkiezingen van 14 oktober geknipt, maar de eerste auto's zullen pas een maand later door de tunnel rijden.

"Met de opening op 16 september willen we mensen de kans geven om een kijkje te komen nemen in de tunnel", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A). "Praktisch gezien is het niet mogelijk om er meteen ook verkeer door te laten rijden. Daarvoor is het wachten tot midden oktober." Tegen volgende maand moet er ook een naam gekozen zijn voor de tunnel.