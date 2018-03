Eenrichtingsverkeer in Leo Gheeraerdtslaan 22 maart 2018

Vanaf vandaag tot en met 2 mei zal er eenrichtingsverkeer ingesteld worden in de Leo Gheeraerdtslaan in Aalst. "Op donderdag 22 maart starten in de Leo Gheeraerdtslaan werken ter hoogte van Tereos-Syral. Hiervoor wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd richting de De Gheeststraat", zegt de stad. "Om werken uit te voeren aan de toren van Tereos-Syral wordt tijdelijk een mobiele kraan geplaatst. De straat zal hierdoor afgesloten zijn in de richting van de Sint-Annabrug. Het verkeer komende van de De Gheeststraat dient tijdelijk om te rijden via de Treinstraat en de Walstraat.", aldus de stad. "Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn op woensdag 2 mei." (RLA)