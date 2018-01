Eendracht wil nieuwe business-seats in Europatribune 02u37 0 Foto Rutger Lievens De I-tribune wordt dichter bij het veld geplaatst. Aalst Eendracht Aalst wil tegen begin volgend seizoen nieuwe business-seats openen in de Europatribune van het Pierre Cornelisstadion. De zitplaatsen op het onderste gedeelte van die tribune zijn op dit moment toegankelijk.

Het bovenste deel - waar je achter glas de wedstrijd kon volgen - is in slechte staat. "We zitten nu met verschillende sponsors rond de tafel om te zien of er een draagvlak is om te investeren in business-seats in de Europatribune. Er moeten nog heel wat inspanningen geleverd worden, zowel financieel als op vlak van veiligheid, om deze tribune weer in al haar glorie te herstellen. We toetsen nu af of er vraag naar is", zegt Dirk Adriaenssens van Eendracht Aalst. De opening zal niet meer voor dit seizoen zijn, maar de club wil ze graag rond hebben bij de start van volgend seizoen.





Ondertussen wordt er wel gewerkt in een ander deel van het Pierre Cornelisstadion. "Deze week zijn de werken gestart om de staantribune I te ontmantelen en dichter naar de zijlijn te verplaatsen. In eerste instantie zal deze tribune louter gebruikt worden voor de Eendracht-supporters om de capaciteit van de staanzone uit te breiden indien nodig. Na de renovatie van de Europatribune zal de I-tribune vanaf volgend seizoen het bezoekersvak worden. Een professionele bufferafsluiting moet de afscheiding vormen van vak K. In onze nieuwe staantribune laat de club de komende weken nog achterwanden plaatsen", zegt de club.





(RLA)