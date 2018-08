Eendracht trapt bekercampagne af tegen Hasselt Rutger Lievens

10 augustus 2018

14u16 0 Aalst Eendracht Aalst speelt zondag zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen, want dan staat de bekermatch tegen RC Hades Hasselt op het programma.

Het is de eerste officiële wedstrijd van het seizoen en Eendracht moet aan de bak tegen een ploeg uit de Tweede Amateurliga. De winnaar wacht in de volgende ronde een verplaatsing naar Olympia Wijgmaal of RRC Hamoir. "De zittribune wordt geopend voor dit bekerduel. De inkom bedraagt 10 euro voor een plaats in vakken A en E en 15 euro voor vakken B, C en D", zegt de club. "De eerste 50 supporters die eind april hun abonnement bestelden mogen, op vertoon van hun identiteitskaart, een gratis ticket afhalen op het clubsecretariaat. Zij kregen daar deze week een bericht van."

De wedstrijd start om 16 uur.