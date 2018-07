Eendracht houdt 'Kopvliejskontrole' in Ros Beiaardstadion Rutger Lievens

25 juli 2018

21u23 0 Aalst 43 jaar geleden was het dat Eendracht Aalst nog had gevoetbald tegen KAV Dendermonde. 400 Ajuinen wilden de Denderderby in het Ros Beiaardstadion dan ook niet missen. De eeuwenoude rivaliteit tussen de twee steden werd op de op één na warmste dag van het jaar gevierd met plaagstoten, nostalgische deuntjes en frisse pinten.

Niemand kan verklaren waarom het zo lang wachten was op nog eens een derby Aalst-Dendermonde. Alsof de rivaliserende steden 43 jaar lang liever niks met mekaar te maken hadden, zo voelt het aan. De laatste wedstrijden tussen Eendracht en KAV dateren al van het seizoen 1975, toen ze beiden in Derde Klasse speelden. Dendermonde had de heenwedstrijd gewonnen op 14 december 1975 met 2-1 voor 4.000 fans. De terugwedstrijd was op 20 maart 1976 en eindigde de wedstrijd op 1-1. Tegewoordig speelt Dendermonde in eerste provinciale en is elke tegengoal voor Aalst een blamage.

En of Aalst welkom was in Dendermonde. De wedstrijd is zowel het sportief als commercieel hoogtepunt van de club. Voor de wedstrijd stond een lange rij aan te schuiven aan de kassa. 400 supporters, dat gebeurt niet vaak in het Ros Beiaardstadion. Kris Verberckmoes, secretaris van KAV Dendermonde, keek echt uit naar dit treffen. "Dit is niet zomaar een doordeweekse oefenwedstrijd. Aalstenaars en Dendermondenaren cultiveren de rivaliteit en we hebben voor wat randanimatie gezorgd die die sfeer versterkt. 't Klein Muziekske, een Dendermonds orkest, was jarenlang het huisorkest van Eendracht Aalst. Zij zullen vandaag hun Eendracht-repertoire brengen", zegt hij.

Terwijl hij het zegt rolt de sfeergroep Onion Boys 17 een groot spandoek uit waarop staat: 'Kopvliejskontrole'. Een niet mis te verstaan statement in het Ros Beiaardstadion. De supporters zijn gekleed in een overall en hebben mondmaskers aan. Wanneer 't Klein Muziekske het lied 'Hiejl t derp van Deiremonne stinkt nor peirestront godverdomme' inzet zingt de harde kern luidkeels mee.

Ondertussen was Tom Heyvaert van de supporters van Eendracht pamfletten aan het uitdelen met daarop 'Het Laatste Nieuws uit Dorp D.' Aanwezigen konden er een kortingbon uitknippen voor 'basketslasjen'. -20%. Aalst lacht met de sportschoenen die verschijnen onder het Ros Beiaard bij de ommegang. Aalstenaars doen naar eigen zeggen graag aan ontwikkelingswerk in Dendermonde dus stond er ook wat info bij voor de Dendermondenaar over recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat de aarde niet plat is, dat het wiel rond is, dat 1+1 gelijk is aan 2 en dat die grote vuurbal in de lucht de zon is.

Eendracht-fan Yves Janssens bekeek dit duel meer met een nostalgische blik. "Op voetbalvlak zijn dit geen rivalen van ons. Dender daarentegen...", zegt hij. Yves droeg een speciale pet voor de gelegenheid. "Het logo dateert uit de jaren 70, de tijd dat Eendracht en Dendermonde voor het laatst tegen mekaar speelden."

Vier agenten waren opgetrommeld om een oogje in het zeil te houden. Ze moesten alleen ingrijpen wanneer een fan met een glas bier de kantine uitstapte, wat verboden was. Om maar te zeggen dat alles sportief verliep.

Er waren natuurlijk ook supporters voor Dendermonde, al moest je wel eventjes zoeken tussen al dat Eendracht-geweld. Aan de kant van het veld vonden we Thierry Saeys, kandidaat-prins in Dendermonde. "Maar ik ben eigenlijk een Eendracht-supporter", moest hij toegeven. "Ik ga regelmatig naar het Pierre Cornelisstadion."

Op het einde stond de stand 0-4 in het voordeel van de Ajuinen, toch hoopt Kris Verberckmoes van het bestuur van Dendermonde dat Aalst nog eens terugkomt naar het Ros Beiaardstadion. "Hoe mooi zou het zijn als we hier een jaarlijkse traditie van kunnen maken. We moeten geen 43 jaar meer wachten nu", zei hij.