Eendracht-fans moeten Vlaamse Leeuwenvlaggen afgeven, maar volgens burgemeester D’Haese is er geen verbod Rutger Lievens

18 maart 2019

14u16 0 Aalst Eendracht Aalst speelde zondagnamiddag gelijk tegen Club Luik, maar voor het eerst sinds minstens vijftig jaar wapperde er geen Vlaamse Leeuw in het supportersvak van de Eendracht-fans. De thuissupporters moesten hun Vlaamse Leeuwen afgeven bij het binnenkomen. Volgens hen mochten Eendracht-vlaggen wel.

De thuismatch tegen RWDM eindigde in een grote vechtpartij en dus besloot burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) geen risico meer te nemen bij het bezoek van Club Luik aan Eendracht Aalst. Het aantal uitsupporters werd beperkt tot 220 en er werden maar liefst 179 politieagenten opgeroepen. Eendracht Aalst moest alle losliggende voorwerpen en stenen verwijderen en wat kapot was herstellen.

Wel wit-zwarte vlaggen

Toch was het voor Johan Van Nieuwenhove, al heel zijn leven trouw supporter van Eendracht Aalst, een verrassing dat hij zijn vlag met Vlaamse Leeuw op niet mocht meenemen in het stadion. Een gevoelige zaak voor Van Nieuwenhove, die Eendrachter en flamingant is. Hij zetelt bovendien voor Vlaams Belang in de Aalsterse gemeenteraad.

Er is geen verbod op vlaggen, maar er werd wel gepoogd te verhinderen dat zaken die als wapen kunnen worden gebruikt niet in het stadion binnen mogen. Misschien dat het verbod daardoor komt? Aalsters burgemeester Christoph D’Haese

“Ik neem die vlag al vijftig jaar mee naar de wedstrijden van Eendracht Aalst. Deze keer moesten alle fans die zo’n Vlaamse Leeuwenvlaggen hadden meegenomen, ze afgeven aan de politie. Echt schandalig”, vindt Johan. “De wit-zwarte vlaggen van Eendracht Aalst mochten wel door”, zegt hij. “De fans van Club Luik mochten ons daarentegen wel jennen en uitdagen met een groot spandoek met de boodschap ‘14 euro, geen probleem, jullie doen degraderen is onbetaalbaar’. Dat mag dan wel”, uit Johan Van Nieuwenhove zijn ongenoegen.

“Geen verbod”

Volgens Eendracht Aalst-voorzitter Patrick Le Juste is er vanuit de club geen verbod op vlaggen uitgevaardigd. “Een algemeen verbod op Vlaamse Leeuwenvlaggen? Dat komt niet van mij”, klinkt het bij hem.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt ook geen weet te hebben van een verbod op vlaggen in het voetbalstadion. Hij heeft ook nooit de opdracht gegeven om vlaggen af te pakken. “Er was geen verbod, maar er werd wel gepoogd te verhinderen dat zaken die als wapen kunnen worden gebruikt niet in het stadion binnen mogen. Misschien dat het verbod daardoor komt?”, aldus D’Haese.

“Grootste probleem was echter het rondslingerende afval zoals stenen die niet werden opgeruimd door de club, ondanks een politieverordening”, aldus de Aalsterse burgemeester. “De stad repareerde met man en macht de hekkens in de dagen voor de wedstrijd. Op de site lagen nog stenen, ijzeren staven en een losstaand led-bord, maar dat konden we vanuit de stad niet opruimen”, zegt D’Haese.