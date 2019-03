Eendracht-bestuur: “Rellen zijn uitgelokt door RWDM-supporters” Rutger Lievens

01 maart 2019

15u40 0 Aalst Het bestuur van Eendracht Aalst zegt dat uit een analyse van de feiten van afgelopen zondag overduidelijk blijkt dat de rellen zijn geïnitieerd door RWDM-supporters.

Volgens het bestuur hebben de voetbalcel en de politie de rellen geanalyseerd. “Na grondige analyse van alle elementen, waarbij niet over één nacht ijs is gegaan, zijn de voetbalcel en de politie tot de objectieve bevinding gekomen dat de rellen van afgelopen zondag wel degelijk geïnitieerd en uitgelokt zijn door RWDM-supporters en meer in het bijzonder de MCF”, zegt het Eendracht-bestuur in een mededeling op haar website. “De schade werd intussen geïnventariseerd met alle betrokken partijen en zal verhaald worden. De schuldigen worden opgelijst en zullen gestraft worden. We doen dus niet mee aan een beschadigingsoperatie van onze supporters.”