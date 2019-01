Eendracht Aalst zoekt clubhistorici onder de supporters Rutger Lievens

07 januari 2019

11u16 2 Aalst 2019 wordt het jaar van de 100ste verjaardag van Eendracht Aalst en daarom plant de club een Expo 100. In het jubileumjaar zal de rijke clubgeschiedenis in woord en beeld getoond worden. Eendracht zoekt nu supporters die kunnen helpen de clubgeschiedenis in kaart te brengen.

“Tijdens dit jubileumjaar brengen we onze rijkgevulde clubgeschiedenis in woord en beeld. Er is de Expo 100 die in de maand mei en/of juni zal doorgaan. Deze zal een videomontage bevatten en de club wil ook een boek laten uitgeven. Voor deze onderdelen is de werkgroep ‘100 jaar EA’ nog op zoek naar extra clubhistorici onder de supporters”, zegt Eendracht Aalst.

“Kan jij meehelpen om de belangrijkste momenten uit de 100-jarige geschiedenis in kaart te brengen? Of van een bepaalde periode, lang geleden of het laatste decennium? Door opzoekingen of parate kennis? De hoogtepunten, dieptepunten, speciale gebeurtenissen, de belangrijkste spelers en historische wedstrijden”, vraagt de club zich af. Wie zich aangesproken voelt, mail naar 100jaar@eendracht-aalst.be.