Eendracht Aalst weerlegt ontslag jeugdbestuur Jan Van Lijsebeth

27 juli 2018

18u45 0 Aalst Het bestuur van Eendracht Aalst wenst te benadrukken dat het eigenlijke jeugdbestuur nagenoeg ongewijzigd is en volledig actief blijft. "Het operationeel management van de jeugd nam ontslag als gevolg van de impasse over een aantal dossiers binnen de werking van de jeugd.", klinkt het.

"De wisselwerking tussen de eerste ploeg en de jeugdwerking was zeker niet optimaal. Om uit de zeven maanden durende impasse te geraken, was de insteek van een gegronde claim dan ook nodig om het operationeel management voor zijn waarheid te zetten. Een club met profliga-ambities kan zich geen afvallige jeugd permitteren. Dat had de voetbalbalbond ons al duidelijk gemaakt. Daaruit afleiden dat het jeugdbeleid gewijzigd zou zijn, de jeugdtrainers niet betaald zijn en dat de vzw snel opgedoekt zal worden, is meer dan een brug te ver.

Op een laatste crisisvergadering op initiatief van voorzitter Patrick Le Juste is getracht om nog verzoenend op te treden. Daar werd afgesproken dat er een communiqué zou gestuurd worden, waarbij de eerste ploeg aangeboden had om dit te laten ratificeren door het jeugdbestuur alvorens publicatie, dit ondanks het feit dat hun ontslag al goed gekeurd was. Nooit is daar een antwoord op gekomen en dat was nochtans de afspraak. We kregen wel een Facebook-bericht (via het kanaal van de club), geschreven door de jeugdmanager, in eigen naam en voor eigen rekening, zonder medeweten van het jeugdbestuur. Hiervan namen de andere leden van het jeugdmanagement afstand omdat het niet de realiteit van de situatie weerspiegelt en getuigt van weinig begrip van de jeugdmanager."

"Met Carl De Geyseleer werd een nieuwe technisch verantwoordelijke jeugdopleiding aangesteld. Hij was in het verleden al TVJO en kent het klappen van de zweep. Hij wil de brug met de eerste ploeg wel maken. Hij zal een aantal functies herinvullen en zal vooral voor een betere communicatie zorgen. Hij zal deze rol met de nodige kennis van zaken vervullen en krijgt de volledige steun van voorzitter Patrick Le Juste, de Raad van Bestuur en de jeugd."