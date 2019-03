Eendracht Aalst moet losliggende spullen weghalen uit stadion na rellen op 24 februari Koen Baten

15 maart 2019

17u57 1 Aalst Het bestuur van Eendracht Aalst moet tegen zondag alle losliggende spullen uit het stadion verwijderen. Deze veiligheidsmaatregelen worden genomen na de rellen die ontstonden tussen supporters van Eendracht Aalst en RWDM op 24 februari. Toen werd er met allerlei losliggende voorwerpen gegooid. “De recente incidenten zijn onaanvaardbaar en bijkomende maatregelen dringen zich op", zegt burgemeester Christoph D’Haese.

Nu zondag staat opnieuw een risicomatch op het programma tegen Luik, dus wil de burgemeester bijkomende maatregelen. Er zullen ook 179 agenten voorzien worden om de veiligheid te garanderen. Daarnaast moet het bestuur ook zelf nog enkele andere maatregelen nemen. “Tijdens een veiligheidsbezoek aan het stadion was de toestand binnen bijzonder onveilig. Samen met de politie en brandweer werd er vastgesteld dat er achtergelaten bouwafval en losliggende voorwerpen liggen. Ook loszittende isolatie en omgeduwde afsluitingen en stenen slingerden er gewoon rond", aldus D’Haese. “Dit is zeer gevaarlijk en kan een veilig verloop van de wedstrijd in het gedrang brengen", klinkt het.

“Om de veiligheid van de voetballiefhebbers en de buurtbewoners te garanderen, zal er een specifiek burgemeestersbesluit van toepassing zijn”, aldus de burgervader. Dit houdt in dat alle afval moet opgeruimd worden tegen de match van zondag. “Ook moeten losliggende elementen vastgemaakt worden en een open elektriciteitskast moet worden dichtgemaakt. We zullen het aantal bezoekers ook beperken tot 220."

Als deze maatregelen niet voldoende zijn, zal het stadsbestuur niet aarzelen om bijkomende maatregelen te nemen. “Gezonde spanning kan zeker, maar amokmakers zijn niet welkom in onze stad", besluit D’Haese.