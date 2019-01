Eendracht Aalst moet boete betalen wegens ‘racistische oerwoudgeluiden’, maar supporters ontkennen: “Het gaat om een misverstand” Rutger Lievens

04 januari 2019

10u06 0 Aalst De Belgische voetbalbond heeft Eendracht Aalst een sanctie opgelegd na de wedstrijd tegen Club Luik. Reden: racistische oerwoudgeluiden van Eendracht-supporters. De supporters ontkennen echter en schreven een brief aan de spelers van Eendracht Aalst om tekst en uitleg te geven.

De club maakte het nieuws van de sanctie bekend via sociale media: ‘Het Sportcomité van de voetbalbond heeft de club een sanctie opgelegd voor het wangedrag van enkele supporters tijdens de wedstrijd op Club Luik. De volgende wedstrijd in Virton zal zonder bezoekende supporters moeten afgewerkt worden. Zaterdag staat er een overleg gepland met de supportersclubs’, stond er te lezen.

De club krijgt een boete van 2.500 euro waarvan 500 euro meteen te betalen. De rest van de boete, 2.000 euro, is met uitstel. De club mag ook geen supporters meenemen naar de volgende uitwedstrijd in Virton.

Een misverstand

Een onterechte sanctie vinden de Onion Boys 17, supporters van Eendracht Aalst. Ze schreven een brief naar de spelers om uitleg te geven. Volgens hen gaat het om een misverstand.

“Het imago van Eendracht Aalst heeft in de loop der jaren al heel wat stormen moeten doorstaan. Toch vinden wij de plotse veroordeling voor ‘racisme’ - na de wedstrijd tegen Luik - niets meer dan een storm in een glas water”, zeggen de supporters. “Wat ons betreft gaat het om een misverstand, waarbij het scanderen van enkele namen van spelers verkeerdelijk werden beschouwd als oerwoudgeluiden.”

Roel! Roel! Roel!

Het is niet de eerste keer dat de supporters verkeerd begrepen worden. “Een voorbeeld, zo’n tien jaar geleden werden onze supporters al eens beschuldigd van racisme. We kunnen wel begrijpen waarom, aangezien de spreekkoren voor speler Roel Van den Brande - Roel! Roel! Roel! - perfect te verwarren zijn met oerwoudgeluiden. Iets wat het absoluut niet het feit was”, klinkt het.

“Zoveel jaar later maken we hetzelfde mee met onze spelers Mehdi Bounou en Cedric Mitu. Ook hun namen werden al in verschillende wedstrijden gescandeerd. Dat was ook het geval tijdens de wedstrijd in Luik. Mensen of spelers die hier apengeluiden in verstaan, kennen ons en onze bedoelingen niet”, zeggen de supporters. “Ondanks dat willen we het feit dat er zich tussen de supporters onverlaten bevinden niet ontkennen. Wij distantiëren ons dan ook van deze mensen en hun gedrag. Weet dat wij, zo lang jullie wederzijds respect en inzet tonen, jullie altijd en overal zullen steunen.”