Eendracht Aalst in rouw na overlijden ex-speler Wim De Wolf (51) Rutger Lievens

04 september 2018

17u18 4 Aalst Eendracht Aalst is in rouw na het plotse overlijden van ex-speler Wim De Wolf. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Wim De Wolf was in Aalst ook bekend als zelfstandig verkoper van gebraden kippen.

"Met grote droefenis vernemen we van de familie De Wolf het overlijden onze oud-speler en Eendracht-icoon Wim De Wolf (51)", zo communiceerde Eendracht Aalst het droevige nieuws vandaag. "Onze jarenlange rechtsback van weleer is vanmorgen overleden. Veel sterkte aan de familie en vrienden van Wim namens de hele club. #EA1919."

Wim De Wolf begon bij Eendracht Aalst te voetballen toen hij tien jaar oud was. Na twee seizoenen verliet hij Eendracht voor RWDM op aandringen van Johan Boskamp. Als UEFA-junior keerde De Wolf terug naar Aalst, waar hij op zijn 16de debuteerde. Toen Sporting Lokeren kwam aankloppen kwam zijn droom om in eerste klasse te spelen uit. In het tweede seizoen was er een aanvaring met trainer Aimé Antheunis en keerde De Wolf terug naar zijn enige voetballiefde: Eendracht Aalst. Hij promoveerde naar eerste klasse met Eendracht Aalst met trainer Fazekas en later nog eens toen Jan Ceulemans er trainer was. Wim De Wolf moest op de leeftijd van 28 jaar stoppen met voetballen door blessures.