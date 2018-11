Eendracht Aalst haalt Bulgaarse pers met de aankoop van truitje Levski Sofia Rutger Lievens

07 november 2018

15u40 0 Aalst Eendracht Aalst kon deze week een voetbalshirt van Levski Sofia op de kop tikken uit het seizen 1995-1996 en dat verhaal haalt nu ook de Bulgaarse kranten.

‘Levski-shirt voor 1.800 euro gekocht door een Belg’, luidt de titel van het krantenartikel. ‘Een Levski-shirt uit 1995-1996 is op een veiling verkocht voor het verbluffende bedrag van 1.800 euro. Gedurende een maand kon er geboden worden op de Facebookpagina van de Levski Family liefdadigheidorganisatie. De veiling werd gewonnen door de beroemde Belgische Levski-fan Yves Janssens. Het geld wordt verdeeld over 3 kinderen die lijden aan hersenverlamming. Het bedrag is het hoogste ooit dat ontvangen werd voor een Levski Family-veiling’, is te lezen.

Met speciale vermelding van Eendracht-supporter Yves Janssens

Eendracht-supporter, die in het seizoen 1995-1996 er als supporter bij was bij de duels tussen Aalst en Levski Sofia, werd vermeld in het artikel. ‘De laatste 5 jaar bezoekt Yves Janssens uit Aalst Sofia om belangrijke wedstrijden van Levski te bekijken en nu heeft hij er al tal van vrienden. Yves is nu zijn zesde bezoek aan het plannen voor mei 2019. Hij is ook druk bezig met een Expo ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Eendracht Aalst. Eén van de topstukken zal dit specifieke Levski-shirt zijn. Om het te kopen voor 1.800 euro kreeg Yves de steun van sponsors’, aldus het krantenartikel.