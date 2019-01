Een vip zijn met carnaval kost minstens 249 euro Rutger Lievens

17 januari 2019

12u10 0 Aalst Carnaval beleven als een vip kan vanaf 249 euro. De stad Aalst biedt luxe-arrangementen aan om toeristen naar het carnaval te trekken. Het doelpubliek zijn niet-Aalstenaars die carnaval voor het eerst meemaken.

“Logeren doe je in één van de vijf deelnemende logies nabij het feestparcours. Naast je verblijf, ontbijt, lunch en aperitief, geniet je van een unieke kijk achter de schermen: je beleeft onder andere de afwerking van de praalwagens in de carnavalswerkhallen, komt in de feeststemming tijdens een bezoekje aan de vorming van de zondagsstoet en kan burgemeester Christoph D’Haese en prins carnaval het hemd van het lijf vragen tijdens een exclusieve ‘meet & greet’”, zegt de stad Aalst.

Mooiste uitzicht op de stoet

Als kers op de taart kun je de zondagsstoet beleven van op een absolute toplocatie: de eerste verdieping van een van de mooiste handelspanden op de Grote Markt. De stad Aalst biedt dit unieke arrangement aan sinds 2018. “Vorig jaar waren de beschikbare plaatsen in een mum van tijd uitverkocht. Ook dit jaar lopen de boekingen vlot binnen. We leggen met dit arrangement de toeristen flink in de watten”, aldus schepen Mia De Brouwer (N-VA), bevoegd voor Toerisme. “Dit trekt ook de aandacht van de carnavalisten. De carnavalsgroep Bedesterd maakt hiervan zelfs zijn thema voor de stoet en koppelt hieraan een wedstrijd waarmee je dit arrangement kunt winnen.”

Praktisch

Zin gekregen om je volledig onder te dompelen in Aalst Carnaval? De beschikbare plaatsen zijn beperkt, dus boek snel! Je vindt alle info op www.visit-aalst.be.

Prijzen arrangement vanaf 249 euro, afhankelijk van aankomstdatum en gekozen verblijf. Je kan kiezen uit twee aankomstdata: zaterdag 2 maart of zondag 3 maart.

Meer info: info@visit-aalst.be of 053 72 38 80