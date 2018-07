Een van de anciens op de Grote Markt heeft iets te vieren: Daniël 25 jaar achter toog van café L'Art Nouveau Rutger Lievens

18 juli 2018

13u20 0 Aalst 25 jaar geleden nam Daniël Van Lierde (54) café Maxim's op de Grote Markt over en maakte hij er L'Art Nouveau van. Op oude foto's is te zien dat op deze plek ooit café Tiger was gevestigd van de teloorgegane brouwerij De Blieck. Ondertussen is Daniël Van Lierde een van de anciens op de Grote Markt, weinig cafébazen houden het er een kwarteeuw vol. Nochtans kende zijn carrière als cafébaas een moeilijke start, want bij de overname had hij meteen al een proces aan zijn been.

Daniël Van Lierde staat achter de toog van een café met geschiedenis. Brouwerij De Blieck, een Aalsterse brouwerij die actief was tussen 1899 en 1974, had er café Tiger. Het café was vernoemd naar het bekendste bier van De Blieck: de luxepils Golden Tiger, dat als Congobier naar de Aalsterse kolonie werd uitgevoerd. "Café Tiger was hét stamlokaal van de Aalsterse brandweer. Die hadden vroeger hun kazerne op de binnenkoer van het stadhuis aan de Grote Markt. Na hun dienst kwamen ze hier een pint drinken", zegt Daniël.

De naam Tiger verdween en werd Maxim's. "Toen ik het overnam heette het nog Maxim's, maar dat heeft me heel wat kopzorgen bezorgd", zegt Daniël. "Ik was nog maar pas bezig en ik had al een proces aan mijn been van het champagnebedrijf Maxim's. Die wilden niet dat ik de naam gebruikte. Uiteindelijk heb ik het café een andere naam moeten geven. L'Art Nouveau is het geworden, naar de stijl van het interieur. Ik heb de nieuwe naam trouwens laten registeren. Geen enkele andere horecazaak of bedrijf mag zich 'L'Art Nouveau' noemen."

Wanneer Daniël als bijna 30-jarige cafébaas werd van L'Art Nouveau draaide het daar niet zo goed meer. "Ik heb van een slecht café een goed café gemaakt. Er werden hier alle dagen tot een stuk in de nacht pinten getapt. Zondag was de beste dag, dan gingen we door tot soms wel 6 à 7 uur. Marktkramers en zelfstandigen zaten hier dan tot 's ochtendsvroeg. Ook een pak BV's kwamen hier al iets drinken. Onlangs stond Theo Francken hier tot laat achter de toog, maar ook mensen als Eddy Merckx, Paul Van Himst of Will Tura kreeg ik al over de vloer", zegt hij. "Natuurlijk is er op die 25 jaar heel veel veranderd. Vooral de laatste vijf jaar is het moeilijk geworden. Op weekdagen zie je 's avonds bijna niemand meer in het centrum van Aalst. Het is hier dood dan. Mensen gaan nu donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag op café. Het rookverbod en de vele alcoholcontroles van de politie zijn nefast voor de cafés. Vroeger, toen ik nog sigaren verkocht, kon je de rook in het café snijden en moest ik regelmatig de schilderijen afwassen of ze verdwenen onder het stof."

Ondertussen waait er met vzw Grote Markt wel een nieuwe wind op de Grote Markt en daar is Daniël Van Lierde blij mee. "De cafébazen hebben zich verenigd in de vzw Grote Markt. Collega-cafébaas Rogier Schockaert en de andere collega's doen fantastisch werk om onze Grote Markt in de kijker te zetten met evenementen. Van onze burgemeester Christoph D'Haese, schepen en oud-cafébazin Mia De Brouwer en schepen van Economie Katrien Beulens krijgen we erg veel hulp", zegt Daniël, die nog niet van plan is om op pensioen te gaan. "Deze 25ste verjaardag op de Grote Markt zal ik vieren met familie en vrienden. Zolang ik gezond ben doe ik verder."