Een gratis kilo appelen en pintjes van 1 euro op verjaardag Lokaalmarkt Rutger Lievens

02 januari 2019

12u43 0 Aalst Lokaalmarkt Aalst viert deze maand haar eerste verjaardag. De vrijdagse boerenmarkt in De Gendarmerie startte op 12 januari 2018. Op vrijdag 4 januari wordt het startschot van de ­­feestmaand gegeven. Elke klant krijgt gratis een kilo appelen. In de bar, die voor de gelegenheid tot 20 uur openblijft, kost een pintje maar 1 euro.

Op de markt bieden boeren en producenten uit de regio hun producten rechtstreeks aan de klanten aan. Er is ook een bar en kinderhoek. De eerste editie van Lokaalmarkt Aalst vond plaats op 12 januari 2018. “We hebben intussen al vele duizenden mensen uit Aalst en omstreken op onze markt mogen ontvangen”, zegt marktverantwoordelijke Joachim Rummens. “Je vindt bij ons dan ook alles om heel lekker te eten: van vlees en groenten tot brood, zuivel en fruit.”

De organisatoren kijken een jaar na de start tevreden terug. “We zijn ons aanbod blijven uitbreiden en vernieuwen. Heel wat klanten komen elke week terug. En klanten en boeren gaan echt in dialoog met elkaar. Wat kan ik met dit of dat product klaarmaken? Waar komt het vandaan? Daarin onderscheiden we ons sterk van de supermarkt”, zeggen de organisatoren.

Uit een enquête die Lokaalmarkt onder zijn klanten uitvoerde, bleek de kwaliteit echter de belangrijkste reden waarom klanten op de markt kopen. “Groenten in de supermarkt zijn minstens enkele dagen oud”, aldus nog Joachim Rummens. “Bij ons worden ze de ochtend voor de markt geoogst en zitten ze dus nog vol vitamines. En ons brood bijvoorbeeld is puur natuur, zonder bewaarmiddelen of chemische toevoegingen. Op kwaliteit doen we geen enkele toegeving.”

Lokaalmarkt Aalst vindt elke vrijdag plaats van 15 tot 19 uur plaats in de Gendarmerie (Denderstraat 22) in Aalst.