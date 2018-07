Eén brandweerdispatching voor 850.000 inwoners 11 juli 2018

02u36 0

Alle interventies binnen de brandweerzones Centrum en Zuid-Oost worden sinds eind juni afgehandeld door één interzonale dispatching in Gent. Minstens drie dispatchers staan er dag en nacht paraat om ambulances en brandweerwagens uit te sturen. Een samenwerking van deze omvang is uniek in ons land. De twee brandweerzones beslisten in februari vorig jaar om de handen in elkaar te slaan. Sinds eind juni draait het nieuwe systeem op volle toeren. "Het grote voordeel is dat we efficiënter werken, zowel voor onze operaties als met onze IT", zegt kapitein Dries Van de Winkel van Brandweerzone Centrum. "De burger blijft goed beschermd, want bij een oproep in één van de zones zien we meteen welke brandweerposten het snelste ter plaatse kunnen zijn." De interzonale dispatching beschermt intussen zo'n 850.000 inwoners. Met dit unieke project stuurt die nu 19 brandweerposten aan, van de Nederlandse tot de Waalse grens. Dat gaat over ongeveer 900 brandweervrijwilligers en 600 beroepskrachten. In een volgende fase sluiten ook de posten Nevele (Deinze), Waarschoot en Zomergem (Lievegem) aan. (DJG)