Een biscuittaart van 10 meter voor 12.000 mensen: Tom Waes en Griet (10) laten kerk vollopen voor KOTK Rutger Lievens

26 januari 2019

17u47 0 Aalst Een 10 meter hoge biscuittaart en Tom Waes, meer is er niet nodig om de Heilig Hartkerk in Aalst opnieuw te doen vollopen. In de kerk was het drummen voor een stukje van de ‘grootste taart van Europa’. Tom Waes en zijn 10-jarige assistente verkochten er 12.000 stukjes taart voor Kom Op Tegen Kanker.

Zo veel volk hebben ze in de Heilig Hartkerk al een tijdje niet meer gezien. De kerk staat sinds kort te koop voor 350.000 euro. Een Bekende Vlaming als Tom Waes naar de kerk lokken en lekkere taart serveren, het is blijkbaar genoeg om alle kerkstoeltjes weer vol te krijgen.

Tom Waes deed zaerdagochtend via Instagram nog een oproep en misschien heeft dat wel geholpen. “VANDAAG !!! ZATERDAG 26 JANUARI OM 14.00 U !!!! DE HOOGSTE TAART VAN EUROPA !!!! Als je het definitieve resultaat wil zien, kom dan VANDAAG naar de Heilige Hartkerk in Aalst. Je kan een stukje kopen voor 2€ !!!! De opbrengst gaat naar #komoptegenkanker @ketnet_be #deblacklist.”

Het record

Tom Waes werkte samen met jong bakkerstalent Griet Huygens de voorbije dagen aan wat de ‘grootste taart van Europa moest worden. Ook de leerlingen van de opleiding Bakkerij van de school Technigo in Aalst droegen hun steentje bij. Hoe dat verlopen is, zal je kunnen zien op Ketnet, in het programma De Blacklist. In dat tv-programma probeert Tom Waes samen met een Ketnetter een onmogelijke droom te realiseren.

De taart was gigantisch, maar of er een echt record is gevestigd? “De taart is echt wel heel hoog. Ongeveer tien meter. Er is al een record van de langste taart, die meet 400 meter. Of we echt de recordboeken gaan halen, dat is niet het belangrijkste vandaag. Griet haar droom is vervuld en we zijn allemaal samen op deze prachtige locatie om taart te eten. Bovendien gaat de opbrengst van al die stukjes taart naar Kom Op Tegen Kanker”, vertelt een blije Tom Waes.

Cursus bakken

Ook de fiere ouders Maarten en Liesbeth kwamen een stukje proeven. “Ja, Griet doet dat heel graag, bakken. Ze heeft dat van haar peter. Van de leerkrachten in Technigo heeft ze enkele cursussen bakken meegekregen. Ons Griet was die deze ochtend in haar bed aan het lezen. Ze is er echt wel graag mee bezig”, zegt Maarten.