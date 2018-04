E-mailadressen steden en ziekenhuizen gekraakt ONDERE ANDERE BURGEMEESTER D'HAESE BIJ SLACHTOFFERS RUTGER LIEVENS

07 april 2018

02u48 0 Aalst Zelfs het wachtwoord van Aalsters burgemeester Christoph D'Haese kon je terugvinden op Gotcha.pw. Op die site waren tot gisteren de wachtwoorden van gehackte mailadressen terug te vinden. Daarbij ook 91 @aalst.be-adressen. Ook in het OLV-ziekenhuis zijn niet alle e-mails goed beveiligd.

Vrijdagavond stond er op Gotcha.pw een triomfantelijk bericht: "De bewustmaking rond wachtwoorden was een succes! Het nieuws van de slecht beveiligde wachtwoorden verspreidde zich, waarop honderden organisaties in België en Nederland hun medewerkers aanspoorden een veilig wachtwoord aan te maken. Nationale en lokale overheden, banken en publieke instellingen hebben interne mails gestuurd", stond er op de website te lezen. Tegen 18 uur kon je niet meer opzoeken of het wachtwoord van je mailadres gekend was door de website.





Stadsmedewerkers

Ook de stad Aalst spoorde in de loop van vrijdag alle stadsmedewerkers aan om het wachtwoord aan te passen. Het bleek dat maar liefst 91 wachtwoorden van evenveel mailadressen die eindigen op '@aalst.be' bekend waren bij de hackers. Ook de mailadressen van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) en dat van enkele schepenen stonden in de lijst. "Ik verander nochtans regelmatig mijn wachtwoord bij de verschillende adressen die ik heb. Als stad kan je hier weinig aan doen. Het is zorgwekkend, want ook al zijn het mailadressen die gelinkt zijn aan de stad, dat betekent niet dat alles wat daarin staat zomaar publiek moet worden gemaakt. Een inbreuk op de privacy", zegt hij.





Bij andere gemeenten in de Denderstreek waren er eveneens mailadressen met slechte wachtwoorden. Wie '@ninove.be', '@geraardsbergen.be' of '@denderleeuw.be' intikte op de Gotcha-zoekmachine kreeg eveneens enkel resultaten. In Denderleeuw stonden het mailadres van een schepen en de gemeentesecretaris in de lijst. "Uit navraag blijkt dat het om een verouderd wachtwoord gaat dat al lang geleden veranderd is", zegt burgemeester van Denderleeuw Jo Fonck (sp.a).





"Bij ons op de gemeente werken we hieraan. Elke drie maanden krijgen alle ambtenaren een bericht dat ze best van wachtwoord veranderen."





Ziekenhuizen

Het mailadres van het ASZ leverde maar een handvol resultaten op, '@olvz-aalst.be' daarentegen was goed voor 86 hits. "Het blijkt voornamelijk om externe nieuwsbrieven en oude LinkedIn-accounts te gaan. Er is in elk geval geen enkel risico voor medische gegevens, want daarvoor wordt het e-mailadres niet gebruikt om in te loggen. Dat is dus extra beveiligd", zegt Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis in Aalst.