E.H. Urbain Heyse overleden 02u45 0

In woonzorgcentrum Egmont in Zottegem is gisteren E.H. Urbain Heyse overleden. Urbain Heyse werd geboren in Opbrakel op 11 januari 1930 en tot priester gewijd in Gent op 15 juni 1957. Hij was legeraalmoezenier in Lombardzijde (1957-1959), onderpastoor in het Heilig Hart in Aalst(30 april 1959), aalmoezenier bij het Belgisch leger in Duitsland (1962-1976), pastoor in Nukerke (30 november 1976), pastoor in Zwijnaarde (3 december 1985) en aalmoezenier van het WZC Ter Deinsbeke in Zottegem (7 februari 2008). Hij kreeg eervol ontslag op 1 december 2015. (FEL)