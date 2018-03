Dwarsligger gestrand op oever GEMEENTERAADSLID UIT KRITIEK OP TOESTAND KUNSTWERK RUTGER LIEVENS

23 maart 2018

02u31 0 Aalst De Dwarsligger is aan het uitgroeien tot een van de meest controversiële kunstwerken. Deze keer is er kritiek van sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte die een foto op sociale media postte van een gestrande Dwarsligger die ligt te verkommeren.

De Dwarsligger overwintert op de Dender, naast de spoorwegbrug tussen de Sint-Annabrug en de Zwarte Hoekbrug. De laatste weken begint het kunstwerk een beetje schuin te hangen, omdat het gestrand is op de oever van de Dender. Gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a) uitte kritiek. "Daar ligt het dan, het houten staketsel van Aalst, de Dwarsligger genaamd. Kostprijs: 'slechts' 163.000 euro belastinggeld. Wat een functioneel 'kunstwerk' moest zijn ligt troosteloos aan de kade van de Denderoever en wordt amper benut."





De politiek in Aalst is sterk verdeeld over de Dwarsligger. Michel Van Brempt van Vlaams Belang zegt al langer dat het weggegooid geld in de Dender is. Zelfs Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), een fervent kunstliefhebber, is geen fan van de Dwarsligger. "Ik ben nooit een grote voorstander geweest. Het is heel veel geld voor wat je ervoor terugkrijgt. Een jaar na de inhuldiging ligt de Dwarsligger er op deze manier bij. Mocht het kunstwerk nu nog gebruikt worden op een normale manier, of ergens in het zicht liggen waar de mensen ervan kunnen genieten. Anders is het weggesmeten geld."





Schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V) geeft wat duiding. "Na de doop in april 2017 kreeg de Dwarsligger meerdere aanlegplaatsen", zegt de schepen. "Overwinteren deed de Dwarsligger in Schotte, aan het Werfplein tijdens de kerstperiode in kerstsfeer, en nu ligt hij aan de Oude Vismijn, waar hij helaas door lager water en scheepsvaart tijdelijk gestrand is op een zandbank. Een eerste poging om hem opnieuw in het water te krijgen lukte niet door de stroming en de weersomstandigheden, maar voor het weekend wordt dat probleem opgelost met zwaarder materiaal." Ook voor de komende zomer zal de Dwarsligger vrij toegankelijk zijn als informele ontmoetingsplek. "Of om even tot rust te komen op het water, en kan hij bovendien gehuurd worden voor activiteiten. Op 28 april dwarst hij voor 'De Dansketting' waarbij een 100-tal dansers het nieuwe zomerseizoen van de Dwarsligger openen tijdens het Kunstoeversweekend. Daarna zal hij gebruikt worden voor allerhande optredens, acts tijdens Cirk! en als springplank voor de Big Jump", zegt de schepen.