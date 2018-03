DvM-leerlingen leren zelf aan fiets sleutelen 14 maart 2018

DvM Humaniora Aalst heeft samen met VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een hele week in het teken van veilig verkeer gehouden. De leerlingen van de eerste graad leerden zelf een defect licht of platte band vervangen. Daarna oefenden ze hun fietsvaardigheid en testten hun kennis in een interactieve quiz. De tweede graad werkten rond dode hoek en focus op de weg. De derde graad kreeg tot slot workshops rond rijden onder invloed en risico's op de baan. "De praktijk toont aan dat er niet genoeg gesensibiliseerd kan worden", zegt DvM Humaniora.





(RLA)