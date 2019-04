DvM-kleuters ontbijten samen met de juffen en de ouders in de klas Rutger Lievens

03 april 2019

15u31 8 Aalst De leerlingen van de eerste kleuterklas van DvM in Aalst genoten woensdag ochtend samen met ouders en juffen van een lekker ontbijt. Zo leren ze dat ontbijten erg belangrijk is.

Juffen Kim en Lynn hadden de ouders uitgenodigd om samen met de kinderen te ontbijten. “We hebben een nieuwe klas en die willen we op deze manier openen en voorstellen aan de ouders. Er is aan de ouders gevraagd om iets van ontbijt mee te brengen. Zo leer je ook hoe mensen van een andere culturele achtergrond ontbijten. De ene doet het al wat uitgebreider dan de ander. Tenslotte is het belangrijk dat de kinderen de gewoonte kweken om ‘s ochtends te eten”, zeggen de juffen.

Ook het eerste leerjaar werkte rond gezond eten en de voedingsdriehoek. Daar mochten de ouders vorige week al aanschuiven voor een ontbijt.