DvM Humaniora zamelt 3.604 euro in voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

30 november 2018

15u48 0 Aalst Radiopresentatrice Jolien Roets van Qmusic bezocht vrijdagmiddag DvM Humaniora in Aalst om er een cheque in ontvangst te nemen voor Rode Neuzen Dag. Leerlingen en leerkrachten zamelden 3.604 euro in, ze werden getrakteerd op een live-interview op de radio.

De school heeft echt wel haar best gedaan voor Rode Neuzen Dag. “Er was een broodjesverkoop, de verkoop van rode neuzen, een optreden van de leerkrachten en een filmnacht”, zeggen de leerkrachten. Dat alles was goed voor meer dan 3.600 euro, een bedrag waarmee Jolien Roets van Qmusic heel blij mee was. De leerkrachten en leerlingen mochten live op de radio uitleggen wat ze allemaal hadden gedaan om het bedrag te verzamelen.