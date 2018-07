Duo terecht voor inbraken bij Sparwinkels 03 juli 2018

Een Kosovaarse vluchteling uit Duitsland en een Nederlandse Joegoslaaf uit Antwerpen. Dat duo stond gisteren voor de rechter in Kortrijk terecht voor een reeks van negen inbraken bij winkels van warenhuisketen Spar. Ze konden na een inbraakpoging in Kachtem geklist worden en riskeren tot veertig maanden celstraf.





In de nacht van 13 op 14 december vorig jaar drongen Fidan G. (37) en Arsim Z. (47) de Sparwinkel van Kachtem via het dak binnen. Het alarmsysteem schrikte hen evenwel op en na een achtervolging kon het duo in Ruddervoorde geklist worden. Verder onderzoek maakte duidelijk dat ze ook bij andere gelijkaardige inbraken bij Sparwinkels in Zonnebeke, Ieper, Meldert, Gijzegem, Herne, Wolvertem, Opwijk en Laakdal betrokken waren. Er waren camerabeelden, DNA- en schoensporen, een BMW en Ford die steeds opgemerkt werden en ook door de ANPR-camera's opgepikt werden,... Volgens het openbaar ministerie was er sprake van een georganiseerde bende die ook voorverkenningen uitvoerde, aandacht had voor sensoren en alarmsystemen, over de grond slopen tijdens de inbraken,... Vaak hadden de daders het op geld, sigaretten en tabak gemunt. Fidan G. bleef voor de rechter ontkennen dat hij bij andere inbraken betrokken was. Hij gaf enkel de inbraak in Kachtem toe. Arsim Z. bekende wel zes inbraken. Hij vocht in ex-Joegoslavië als soldaat tijdens twee oorlogen, groeide op zonder ouders, vluchtte op zijn twintigste en belandde via Duitsland en Nederland in Antwerpen. "Ik schaam me. Ik heb gevochten voor vrijheid. Ik weet als geen ander wat het betekent om niet vrij te zijn zoals nu." Andere mededaders wou het duo tijdens het onderzoek niet ontmaskeren.





Vonnis op 13 juli. Tot dan blijft het duo in de cel.(LSI)