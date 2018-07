Duivenvlucht in Moorsel afgelast door pseudovogelpest Rutger Lievens

18 juli 2018

De duivenvlucht morgen in Moorsel is afgelast omwille van de pseudovogelpest. Dat meldt schepen van Vrije Tijd Ilse Uyttersprot (CD&V) op haar website. "Iedereen is al eens ziek. Met vogels is het niet anders. Op 5 juli werd bij een pluimveehandel in Haaltert pseudo-vogelgriep vastgesteld. Deze ziekte houdt geen enkel risico in voor de volksgezondheid. Spijtig genoeg geldt dat niet voor pluimvee. Omdat Moorsel in het toezichtsgebied met een straal van tien kilometer ligt, is de KBDB - RFCB-duivenvlucht van morgen er afgelast. Als schepen van Vrije Tijd voel ik mee met de duivenliefhebbers die hun seizoen slecht zien starten. Wie meer informatie wil, surft naar www.favv.be", schrijft ze op haar Facebook.