Duiker in levensgevaar na arbeidsongeval in Aalst Koen Baten

18 juli 2018

Een duiker van een gespecialiseerde firma voor onderwaterwerken is rond de middag in Aalst met levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij betrokken raakte bij een zwaar arbeidsongeval. De man, een veertiger, was onder water aan het werken toen plots een betonblok op zijn zuurstoftoevoer viel.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.45 uur vanmiddag. Aan het kruispunt van de Leo Gheeraerdtslaan en de Brusselse Steenweg worden op dit moment werken uitgevoerd. De bedoeling van de werken is om de darmwanden daar te verstevigen en een nieuwe sluis te plaatsen. Hiervoor werd beroep gedaan op een gespecialiseerde firma van duikers met als bedoeling om onnodige zaken uit het water te verwijderen.

Een drietal duikers waren bezig met het verwijderen van materiaal toen een van de duikers plots een zwaar betonblok over zich heen kreeg. Het betonblok sneed zijn zuurstoftoevoer af waardoor de man in de problemen raakte. Zijn collega's kwamen hem ter hulp maar raakten uiteindelijk ook in de problemen en moesten geholpen worden. De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse om de duikers te helpen. Twee mannen konden snel uit het water bevrijd worden. De derde duiker kon ook snel boven water gehaald worden, maar zat al een hele tijd zonder zuurstof.

"De hulpdiensten hebben meer dan een halfuur reanimatie uitgevoerd op de man", vertelt burgemeester Christoph D'haese die ook ter plaatse kwam. "Nadien kreeg de man terug een polsslag en werd hij in allerlijl afgevoerd naar het ziekenhuis van Aalst. De andere twee collega's verblijven daar ook en zitten in de zuurstofkamer om terug op krachten te komen" ,klinkt het.

Een arbeidsteam is op dit moment ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.