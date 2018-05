Drugsdealers aangehouden na intensief speurwerk 17 mei 2018

De politiezone van Ninove kon dankzij doorgedreven speurwerk en samen met de politie van Brakel afgelopen dinsdag zeven personen arresteren die verdacht worden van verschillende drugsdeals. Een achtste verdachte kon opgepakt worden door de politie van Aalst. De feiten situeerden zich vooral in de regio's Ninove, Aalst, Ronse en Brakel. In totaal werden zes verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het gaat om drie mannen van 28, 32 en 37 jaar oud uit Ninove. De andere verdachten waren twee vrouwen uit Ninove van 35 en 36 jaar oud en een vrouw van 32 uit Brakel. Die besliste om iedereen aan te houden in het dossier. (KBD)