Drugsdealer gevat tijdens GOLIATH actie Koen Baten

23 januari 2019

18u00 0

Tijdens de GOLIATH actie die de politiezone van Aalst gisteren uitvoerde werd een 45-jarige drugsdealer met de Marokkaanse nationaliteit opgepakt in verdenking voor het dealen van drugs. De man woont in Olen en werd gisterenavond gesignaleerd met zijn voertuig in het centrum van Aalst en stond al gesignaleerd met zijn voertuig in verband met eerdere druggerelateerde feiten.

De man bleek al snel in het bezit te zijn van enkele hoeveelheden van heroïne en cocaïne om te verkopen. De verdachte werd vanmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Er werd gevraagd om zijn aanhouding.