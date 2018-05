Drugs brengen cafébaas voor rechter 17 mei 2018

Een cafébaas uit Aalst stond gisteren voor de Dendermondse rechter wegens bezit en dealen van drugs. Hij liep tegen de lamp tijdens een inval van de politie op 22 oktober 2016 in zijn café. Negen klanten werden toen gefouilleerd. Bij drie van hen vonden ze kleine hoeveelheden weed en hasj. De cafébaas zelf bevond zich op dat ogenblik op de eerste verdieping van het gebouw. Daar troffen de agenten 39,1 gram cocaïne, een weegschaal, verschillende gsm-toestellen en een grote som cash geld aan. Nog een verdieping hoger was er onder andere potgrond en ander materiaal om een cannabisplantage op te starten aanwezig. De cafébaas was er bovendien op betrapt dat hij vlug wat zakjes met drugs onder de zetel had geschopt. De beklaagde zelf ontkende tijdens zijn proces alles. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. Volgens hem werden voor de politieactie niet de juiste procedures gevolgd. De rechter doet uitspraak op 6 juni. (DND)