Dronken rit eindigt na vier ongevallen op sporen 03 maart 2018

02u45 0 Aalst T.V. had er op 19 januari 2016 wel een helse rit opzitten. De 32-jarige man was onder invloed en slaagde er in om vier ongevallen op een dag te hebben.

Hij had maar liefst twee promille in zijn bloed. Bij het eerste ongeval, in Dendermonde, reed hij tegen een geparkeerd wagen aan. Daarna ramde hij in Mespelare enkele paaltjes en later op de Boudewijnlaan in Aalst zelfs een verkeersbord. Tenslotte reed de man zich vast op de sporen aan een overweg in Erpe-Mere. De bestuurder gebruikte al meer dan 12 jaar verdovende middelen.





"Dat was een zware rit, gelukkig is er niets erger gebeurd", sprak politierechter Peter D'hondt. "Dit soort feiten zijn niet voor herhaling vatbaar, zeker niet om met je wagen op de treinsporen te rijden", klonk het. De ongevallen leverden hem een boete van 4.800 euro en 18 maanden rijverbod op. Hij zal alle proeven moeten afleggen alvorens hij weer mag rijden. (KBD)