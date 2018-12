Dronken bestuurder veroordeeld na aanrijding tegen brandkraan die hij hele tijd meesleurt Koen Baten

03 december 2018

Pascal S. uit Aalst verscheen vanmiddag voor de politierechtbank voor een wel erg bizar ongeval. De man reed met zijn auto tegen een brandkraan vlakbij zijn woonplaats en sleurde deze voor honderden meters mee. Verschillende omstaanders deden hem teken, maar de man reed gewoon verder tot hij even later zelf tot stilstand kwam. “Ik hoorde een vreemd geluid en toen ben ik gaan kijken en zag ik de kraan. Vermoedelijk merkte ik het ongeval niet op omdat het bijzonder hard aan het regenen was toen", verklaarde S. De man was die avond naar een feestje gegaan. De vriendin van zijn broer had hem thuis afgezet toen hij merkte dat zijn gsm nog in de wagen lag. “Ik sprong in de auto en reed naar mijn broer, toen moet ik het ongeval voorgehad hebben, maar ik heb zelf niets gemerkt", klinkt het. Uit de ademanalyse die volgde bleek dat de man onder invloed was van alcohol. “Het was zeer dom, normaal rij ik dan nooit", klinkt het. De politierechter legde de man een geldboete op van 1.600 euro waarvan 1.200 euro met uitstel. Daarnaast moet hij ook wel nog een rijverbod van vijf weken ondergaan.