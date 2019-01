Dronken bestuurder riskeert boete van 3.200 euro en vier maanden rijverbod na zwaar ongeval Koen Baten

24 januari 2019

17u25 0

Op 30 januari 2017 gebeurde er in de Van Langenhovestraat in Aalst ter hoogte van de Houtmarkt een zware aanrijding plaats tussen twee voertuigen. J. reed met zijn Saab ter hoogte van de Alfred Nichelsstraat toen hij een BMW in de flank ramde. De bestuurder van de Saab was onder invloed en bleek meer dan drie promille in zijn bloed te hebben.

Het ongeval gebeurde kort na de middag en zorgde voor een hevige ravage. Toen de BMW werd aangereden in de flank kwam deze in de gevel van Arijs lederwaren terecht. De bestuurder van de Saab kwam tot stilstand tegen een garage die ook zwaar beschadigd raakte. “De man had een bijzonder hoge alcoholwaarde in zijn bloed die we hier niet vaak zien", aldus Tinne Demets van het Openbaar Ministerie. Alle inzittenden van de BMW liepen ook verwondingen op bij het ongeval.

“Mijn cliënt heeft heel veel spijt van de aanrijding", aldus zijn advocaat. “Hij zat in de muzieksector, was veel op de baan en dronk ook regelmatig een glas toen. Hij is nu uit deze business gestapt en is nu aan de slag in de elektronicasector", klinkt het. “Hij beseft dat hij fout is en heeft zijn lesje geleerd, maar hij hoopt op een milde straf zodat hij toch nog kan rijden met zijn wagen", klinkt het. J. had in het verleden ook al een veroordeling voor dronken sturen en riskeert dus vier maanden rijverbod en alle proeven. Politierechter Mireille Schreurs zal de zaak in beraad nemen en uitspraak doen op 7 februari.