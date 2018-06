Dronken bestuurder negeert rijverbod en krijgt zware boete 15 juni 2018

Een Aalsterse man had het rijverbod van de politie duidelijk niet goed begrepen. Het rijbewijs van B. werd vorig jaar onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen, nadat hij onderschept werd door de politie en onderworpen aan een alcoholtest. Zijn wagen stond toen bovendien ook geparkeerd op een busstrook. Toen al blies de man een promillegehalte van 2,10. Toen de politie opnieuw uit het zicht was verdwenen, vertrok hij met zijn wagen naar een ander café. Dit keer parkeerde hij de wagen echter in het midden van de straat en kon de politie hem opnieuw staande houden. Gisteren moest hij zich voor de feiten dan verantwoorden voor de politierechter. De dronken rit en het negeren van het verbod leverden hem een geldboete van 3.200 euro op waarvan een groot deel met uitstel. De man moet bovendien zijn rijbewijs voor meer dan vier maanden aan de kant leggen. (KBD)