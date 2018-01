Dronken bestuurder krijgt geldboete 27 januari 2018

Een 84-jarige bestuurder bekende aan politierechter Peter D'hondt dat hij schuldig was aan dronken rijden en dat de ademtest niet goed lukte. "Ik heb drie keer geblazen, maar het was niet lang genoeg voor de verbalisanten. Het moest langer dan zeven seconden zijn, maar dat lukte niet. Ik stelde toen voor om te voet naar huis te gaan, omdat ik er toch bijna was", vertelde Roger D. gisteren aan de politierechter. De bejaarde man had op 25 maart vorig jaar 1,6 promille in zijn bloed, nadat hij van een cafébezoek in Herdersem naar huis reed. Daarvoor had hij ook al twee pintjes gedronken tijdens een familiefeest in Massemen. "Omdat het nog maar 19 uur was en niet zo laat op dat moment, wou ik nog niet naar huis. Daar zit ik toch maar alleen en daarom besloot ik nog op café te gaan, achteraf bekeken was dat niet slim", klonk het. Het was de allereerste overtreding in zijn hele leven voor de gezegende man. "Ik ben in fout geweest en zal de gevolgen moeten dragen", besloot hij. De politierechter legde de man een geldboete op van 1.600 euro waarvan het grootste deel met uitstel. Hij kreeg ook nog een rijverbod van vijftien dagen opgelegd. (KBD)