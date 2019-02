Dronken bestuurder die zwaar ongeval veroorzaakte moet alle examens opnieuw afleggen Koen Baten

08 februari 2019

Mattias J. die op 30 januari 2017 ter hoogte van de Van Langenhovestraat een zwaar ongeval veroorzaakte, is veroordeeld tot een boete van 1.200 euro en een rijverbod van drie maanden. De jongeman reed onder invloed een voertuig aan en vernielde daarna een garagepoort en een vitrine. “Hij zat toen in de muzieksector en had slechte gewoontes. Hij heeft zijn les geleerd”, klinkt het. De bestuurder moet alle examens opnieuw afleggen en slagen in medische en psychologische proeven, alvorens hij zijn rijbewijs kan terugvragen.