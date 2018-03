Dronken bestuurder betrapt nadat hij broer in panne wilde helpen 20 maart 2018

Johnny R. had op 28 juni vorig jaar wel erg diep in het glas gekeken met enkele vrienden. De 53-jarige man werd toen in Aalst betrapt achter zijn stuur met maar liefst 2,5 promille in zijn bloed. "Het was eigenlijk niet mijn bedoeling om nog te rijden, ik moest het huis niet meer uit tot mijn broer mij belde dat hij in panne stond", aldus R. "Ik heb toen de domme beslissing genomen om toch nog te rijden, maar ik besef dat ik te veel had gedronken", klinkt het. Politierechter Schreurs sprak over een wel zeer hoge alcohollimiet. Het leverde hem een geldboete op van 1600 euro waarvan het grootste deel met uitstel. Zijn wagen zal hij binnenkort ook een maand langs de kant moeten laten staan.





(KBD)