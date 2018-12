Dries Van Langenhove spreker op nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang Rutger Lievens

18 december 2018

11u26 0 Aalst Dries Van Langenhove, voorzitter van Schild & Vrienden, komt op 18 januari naar Aalst om er te speechen op de nieuwjaarsreceptie van de lokale Vlaams Belang-afdeling.

Steve Herman van Vlaams Belang Aalst is blij dat hij Dries Van Langenhove mag aankondigen als spreker op de nieuwjaarsreceptie van de lokale VB-afdeling. “Dries is welkom. De jonge, rebelse voorzitter van Schild & Vrienden en organisator van de mars in Brussel afgelopen zondag zal spreken op onze nieuwjaarsreceptie”, zegt Herman (VB). De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 18 januari om 20 uur in de Sint-Annazaal in Aalst.