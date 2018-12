Dries krijgt veilige fietsoversteekplaats Rutger Lievens

12 december 2018

18u50 0 Aalst De stad Aalst besliste om een veilige fietsoversteekplaats aan te leggen in de Dries in Nieuwerkerken. Afscheidnemende schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer (Lijst A) lieten in het laatste college van burgemeester en schepenen nog punten goedkeuren in functie van veilig verkeer.

“De fietsers die nu vanuit de Kraaiwinkelstraat en de Erkendries in Nieuwerkerken het fietspad richting Dries ter hoogte van huisnummer 27 in rijden of de omgekeerde beweging maken zijn gehinderd door een hoge boordsteen om vlot op en van het fietspad te rijden”, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A).

“Omdat deze route door vele fietsers wordt gebruik, werd beslist om de boordsteen te verwijderen en het voetpad plaatselijk te verlagen tot op de hoogte van de kantstrook om zo een vlotte, veiligere drempelloze overgang te creëren”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). “Tegelijk wordt de oversteek van de fietsers geaccentueerd met een okerkleurige fietssuggestiestrook zodat de aandacht van de automobilist wordt gevestigd op de mogelijke aanwezigheid van fietsers.”