Drie voertuigen botsen 10 juli 2018

Op de Parklaan in Aalst gebeurde maandagavond rond 17.15 uur een kop-staartaanrijding tussen drie voertuigen. De chauffeurs reden in de richting van Erembodegem en vermoedelijk merkte een van de voertuigen een remmanoeuvre te laat op. De schade aan de voertuigen bleef relatief beperkt en er vielen geen gewonden. Er was wel wat extra verkeershinder door het ongeval. (KBD)