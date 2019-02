Drie voertuigen botsen op N41 Koen Baten

02 februari 2019

Op de N41 in Hofstade ter hoogte van het kruispunt met de Hekkestraat zijn drie voertuigen op elkaar ingereden. Het ging om een kop- staartaanrijding waarbij geen gewonden vielen. De materiële schade aan de voertuigen was wel aanzienlijk. Een wagen is al zeker rijp voor de schroothoop. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De N41 werd een tijdlang afgesloten voor het verkeer, dat plaatselijke moest rondrijden. Dit zorgde voor lichte verkeershinder in beide richtingen.